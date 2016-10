Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan poliisiasemalla löytötavarahuutokauppa, myynnissä lumilinko ja aseman vanhoja kalusteita Kotkan poliisiasemalla osoitteessa Ruukinkatu 6 järjestetään löytötavarahuutokauppa torstaina 13.10. kello 13. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua myytäviin esineisiin kello 12:sta alkaen. Myynnissä on muun muassa polkupyöriä, käsityökaluja ja käyttämätön lumilinko. Lisäksi tarjolla on erikoisuutena Kotkan poliisitalon entisiä huonekaluja, joiden joukossa on vanhoja Billnäs-kalusteita. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/04/Kotkan%20poliisiasemalla%20l%C3%B6yt%C3%B6tavarahuutokauppa%2C%20myynniss%C3%A4%20lumilinko%20ja%20aseman%20vanhoja%20kalusteita/20161412/4