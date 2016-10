Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen opettaja Hanna Järvinen: Ruotsia opiskellaan nyt jo kuudennella luokalla ja innokkaasti Tänä syksynä pakollinen ruotsin kielen opiskelu alkoi ensimmäistä kertaa jo alakoulussa. Kotkassa kuudesluokkalaisille opettavat ruotsia yläkouluissa ruotsin kielen aineenopettajina toimivat opettajat. — Kuudesluokkalaisten opettaminen on kiitollista, koska heillä on vielä hirmuinen into uuden oppimista ja ruotsin kieltä kohtaan. He ovat halunneet minulta lisää läksyjäkin, hymyilee Keskuskoulussa ruotsia sekä yläkoululaisille että kuudesluokkalaisille opettava Hanna Järvinen. Järvinen kertoo, että hän on tutustuttanut kuudesluokkalaiset uuteen kieleen lähes samalla tavalla kuin ennen seitsemäsluokkalaisetkin. — Meillä on käytössä samat kirjat kuin seiskaluokkalaisillakin. Tahti on ehkä vähän rauhallisempi kuin yläkoulussa. Ruotsin kielen opetuksessa on tänä päivänä tärkeää kommunikaatio. — On tärkeää, että oppilas uskaltaa puhua kieltä, vaikka se ei aina onnistuisikaan kieliopillisesti ihan oikein. Ääntämisenkään kanssa ei tarvitse arkailla. Kieliä puhutaan maailmalla niin monella eri tavalla. Lue lisää aiheesta keskiviikon lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/04/Kotkalainen%20opettaja%20Hanna%20J%C3%A4rvinen%3A%20Ruotsia%20opiskellaan%20nyt%20jo%20kuudennella%20luokalla%20ja%20innokkaasti/2016321332440/4