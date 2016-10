Uutinen

Kymen Sanomat: Jytky KTP:n kapteeniäänestyksessä — ”Jos minulle olisi pari vuotta sitten sanottu...” Korisliiga käynnistyy keskiviikkona, ja KTP-Basketissa lähes kaikki on uutta. Niin myös kapteeni.Monivuotinen kippari Michael Pounds siirtyi Saloon, ja uusiutunut ja rajusti nuorentunut KTP valitsi uuden nokkamiehen äänestyksellä. Vaali päättyi Markus Moleniuksen valintaan. Viime kaudella Kotkaan siirtynyt forssalainen on 24-vuotiaana joukkueen vanhin suomalaispelaaja.— Jos minulle olisi pari vuotta sitten sanottu, että laitan Markus Moleniuksen kapteeniksi, olisin haistattanut pitkät, uusi päävalmentaja Ray Ailus nauraa.Ailus alkaa kuitenkin uskoa, että äänestystulos on hyvä.— Sieltä alkaa löytyä oikeita elkeitä. Hän puhuu ja uskaltaa sanoa suorat sanat jenkeillekin.KTP-Basket on joutunut kiristämään viime vuosina rahapussin nyörejään merkittävästi. Budjettia on pienennetty kolmessa vuodessa yli 30 prosenttia. Pelaajabudjetilla mitattuna KTP on nyt Korisliigan halvin joukkue.— En valita, eikä pelejä rahalla voiteta, Ailus sanoo.KTP rökittti viimeisessä harjoitusottelussaan mestari-Kouvot ja sai ison annoksen itseluottamusta sarja-avaukseen. Kapteeni Moleniuskin uskoo, että viime kauden vaikeudet on selätetty.— Joukkueessa on nyt erinomainen meininki. Meillä on hyvä sekoitus nuoruutta ja kokemusta.KTP avaa uuden kauden vierasottelulla Salon Vilpasta vastaan. Lue koko uutinen:

