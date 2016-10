Uutinen

Kymen Sanomat: IL: Haminalainen Kalle Kuitunen sai erikoisen sähkölaskun — ”Penismaksu 11,79 euroa" Haminalainen Kalle Kuitunen hämmästyi tiistaina käydessään laskupinoaan läpi, kertoo Iltalehti. Sähköyhtiö Vattenfall oli veloittanut elokuun ajalta penismaksun, jonka suuruus oli 11,79 euroa. Tutkiessaan laskua tarkemmin Kuitunen huomasi, että "penismaksu" on samansuuruinen kuin perusmaksu edellisessä kuussa. Sähköyhtiö Vattenfallin viestintäpäällikkö Sirpa Aula pahoittelee virhettä Iltalehdelle. Aulan mukaan valitettava painovirhe on mennyt yhdentoista asiakkaan laskuun. — Virheen on aiheuttanut laskun koneellinen skannaus. Kone saattaa tulkita virheellisesti u-, n- ja r-kirjaimet. Laskussa olevien numeroiden oikeellisuuden tarkistaminen on oma prosessinsa, Aula sanoo. Kuitusessa painovirhe herättää lähinnä hilpeyttä. Mies maksoi penismaksun kuuliaisesti. — Kyllä tämä ainakin minun päivääni piristi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/04/IL%3A%20Haminalainen%20Kalle%20Kuitunen%20sai%20erikoisen%20s%C3%A4hk%C3%B6laskun%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DPenismaksu%2011%2C79%20euroa%22/2016321336917/4