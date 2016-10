Uutinen

Kymen Sanomat: Handelsbankenin Suomen johtaja: Eurooppa kestää yhden ison pankin horjumisen Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja Nina Arkilahti ei ole huolestunut Deutsche Bankin horjumisesta. — Ei syytä huoleen. Euroopassa ollaan nyt paljon valmiimpia kestämään yhden ison toimijan heiluminen kuin eurokriisin alkaessa, rauhoittelee Nina Arkilahti vieraillessaan pankkinsa Kotkan konttorissa, jossa Mila Komppa aloitti kesällä johtajana siirryttyään sinne Danske Bankista. Arkilahti huomauttaa, että vaikka Saksa on iso talous, sen pankkisektori on hyvin pirstaloitunut. Deutsche bankin osuus Saksan markkinoista onkin alle kymmenen prosenttia. Saksassa ei myöskään tehty 90-luvulla samanlaista ylikapasiteetin karsintaa kuin esimerkiksi Suomessa. Asiakkaiden perinpohjainen tunteminen sekä pitkät ja kiinteät asiakassuhteet ovat Handelsbankenin toiminnan ytimessä. Toiminta perustuu konttorilähtöisyyteen ja siihen, että henkilökunnan tavoittaa paikallisesta konttorista joko soittamalla tai käymällä paikan päällä. — Siitä on tullut paljon palautetta, että täällä todella vastataan puhelimeen, Mila Komppa sanoo. Nina Arkilahden mukaan haasteena onkin se, että kuinka pitää asiakassuhde kiinteänä, kun asiakas on hoitaa pankkiasiansa pääasiassa kotisohvalla. — Pitää löytää uusia tapoja, Arkilahti sanoo. Viime vuosina Handelsbankenilla ei ole ollut tässä mielessä hätää, sillä se on pärjännyt erittäin hyvin pankkien välisissä asiakkuustyytyväisyyden mittauksissa (EPS), joka tehdään kerran vuodessa. Lue koko uutinen:

