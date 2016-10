Uutinen

Kymen Sanomat: Avoin päivätoiminta loppuu mielenterveyskuntoutujilta Kotkassa Kotka ei enää tarjoa avointa päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ensi vuoden alusta. Villa Kaunismäessä toimiva Mielipaikka sulkee ovensa. Neljä viime vuotta Kotka on ostanut mielenterveyskuntoutujien palvelut Kakspyltä. Kakpsyn sopimuksen arvo vuositasolla on ollut noin 115 000 euroa, josta 25 000 euroa on toiminnallisten ryhmien osuus. Toiminnallisten ja hoidollisten ryhmien palveluita Kotka aikoo edelleen hankkia. Kilpailutus on meneillään. Mielipaikassa Karhulassa mieli on apea. Monelle kuntoutujalle Mielipaikka on jokapäiväinen ajanviettopaikka, jossa ovat tutut ja ystävät. Moni asiakas kokeekin jäävänsä ikään kuin kodittomaksi, jos Mielipaikka sulkee ovensa. | Lue koko uutinen:

