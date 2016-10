Uutinen

Kymen Sanomat: Sopivien kivien puute hidastaa työmaata Satamakadulla Haminassa Haminassa liikkuvia on kummastuttanut Kauppatorin laidassa sijaitsevan Satamakadun muutostöissä oleva tauko. Työmaalla on jo jonkin aikaa ollut hiljaista. Haminan kaupungininsinööri Matti Ruotin mukaan urakoitsijalla on ollut vaikeuksia saada työmaalle tarvittavia kiviä. — Ilmeisesti kivien toimituksessa on ollut joitain viivästystä. Ne kivet, joita siellä jo on, eivät ole siihen tarkoitukseen, johon kivien saanti on ollut ongelmallista. Nyt siinä ei varmaan ole sellaista työtä, jota pystyttäisiin tekemään, Ruoti sanoo. Hänen mukaansa kivien pitäisi tulla tällä viikolla ja työt pääsevät siten jatkumaan. Alunperin kadun piti vinopysäköinteineen olla valmis ensi viikon syysmarkkinoihin mennessä, mutta liikenteelle ei katua ehditä Ruotin mukaan vielä tuolloin avaamaan. Markkinakäyttöön katuosuus kuitenkin on tarkoitus saada. Ruotin mukaan lokakuun aikana katu valmistuu ja avataan liikenteelle. Lue koko uutinen:

