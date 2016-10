Uutinen

Kymen Sanomat: Rajavartiosto opastaa venäläisiä matkailijoita junatarkastuksissa — katso video Rajavartiosto on julkaissut uuden videon, jolla opastetaan junalla Suomeen matkustavia venäläisiä valmistautumaan junassa tehtäviin rajatarkastuksiin. Video on kuvattu Allegro-junassa. Kyseessä on neljäs Rajavartioston julkaisema venäjänkielinen opetusvideo. Aiemmat videot ovat katsottavissa Rajavartiolaitoksen Youtube-kanavalla. Video sai ensiesityksensä viime viikolla Pietarissa Suomen pääkonsulaatissa järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto kävi kertomassa ajankohtaisista rajanylitysliikenteeseen liittyvistä asioista venäläiselle medialle sekä matkatoimistoille ja liikenteenharjoittajille, jotka järjestävät matkoja Suomeen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/03/Rajavartiosto%20opastaa%20ven%C3%A4l%C3%A4isi%C3%A4%20matkailijoita%20junatarkastuksissa%20%E2%80%94%20katso%20video/20161407/4