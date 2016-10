Uutinen

Kymen Sanomat: Neljä kotkalaista ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi — yleisöäänestys käynnissä Neljä kotkalaista on ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi. Ehdokkaat ovat kansainvälisen työn vapaaehtoinen ja maahanmuuttajien tukihenkilö Tuula Arminen, toimintakeskus Myllyssä vaikuttava Hiwa Haghi, seurakunnan vapaaehtoinen Galina Mikhaylova ja Kotkan Ohjaamon toiminnassa mukana oleva Sara Nyibong. Kuka tahansa sai ehdottaa henkilöä Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi. Voittaja valitaan yleisöäänestyksellä, johon voi osallistua osoitteessa täällä. Ehdolla on kaikkiaan 82 henkilöä yhteensä 37 paikkakunnalta. Äänestysaikaa on lokakuun loppuun. Äänestyksen päätyttyä raati valitsee palkittavan kymmenen eniten ääniä saaneen ehdokkaan joukosta. Palkinto luovutetaan Vapaaehtoistoiminnan messuilla Helsingissä 3. joulukuuta. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä. Vuoden vapaaehtoinen palkitaan nyt kolmatta kertaa. — Suomessa tehdään enemmän vapaaehtoistyötä ja annetaan enemmän vertaistukea kuin useimmissa muissa maailman valtioissa. Vapaaehtoisena tehty työ on edelleen aliarvostettua ja sen merkitys niin tekijälle, vapaaehtoistyön kohteelle kuin koko yhteiskunnalle on monilta osin tunnistamatta. Palkinto luotiin lisäämään vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta, sanoo Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anitta Raitanen tiedotteessa. Kaikkien ehdokkaiden esittelyt Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/03/Nelj%C3%A4%20kotkalaista%20ehdolla%20Vuoden%20vapaaehtoiseksi%20%E2%80%94%20yleis%C3%B6%C3%A4%C3%A4nestys%20k%C3%A4ynniss%C3%A4/2016321330904/4