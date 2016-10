Uutinen

Kymen Sanomat: Maakunnalliset ulosottovirastot suljetaan vuoden 2018 loppuun mennessä Oikeusministeriö ajaa hanketta, jonka tavoitteena on sulkea nykyiset 22 maakunnallista ulosottovirastoa ja muodostaa Suomessa viiteen ulosottoalueeseen jakaantuva valtakunnallinen ulosottovirasto. Uusi Itä-Suomen alueen ulosottovirasto muodostettaisiin Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista. Oikeusministeriö edellyttää rakenneuudistuksen valmistuvan viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) kertoo linjanneensa runsas vuosi sitten lainsäädäntöehdotuksen uudesta organisaatiomallista. Nykyisten maakunnallisten ulosottovirastojen laajenemisen ohella koko toimintatapa menee uusiksi. — Paikallisten toimintojen ohella uudessa virastossa on tarkoitus keskittää toimintoja niillä tehtäväkentän osa-alueilla, joilla se nähdään hyödylliseksi, Lindström muotoilee. Johtava kihlakunnanvouti Kimmo Tuukkanen Kymenlaakson ulosottovirastosta toivoo, että viraston kävisi hyvin myllerryksessä. — Toivomme, että tänne keskitettäisiin joku toiminnoista. Tästä tulisi esimerkiksi kirjaamisen tai perinnän keskuspaikka, Tuukkanen esittää. Ulosottovirastoiden kesken on jo nykyisin jonkin verran työnjakoa esimerkiksi erityisperinnässä ja koulutuksessa. Nyt vireillä olevan uudistuksen Tuukkanen arvioi tähtäävän paljon pidemmälle. Mallia otettaneen Suomen Verovirastosta sekä Ruotsin jo uudistetusta ulosoton työnjaosta. — Esimerkiksi Ruotsissa kaikki perintään ja ulosottoon liittyvä neuvonta on keskitetty yhteen toimipisteeseen, Tuukkanen sanoo. Lindström kuitenkin lupaa, että ulosottopalveluiden alueellisesta saatavuudesta huolehditaan. — Kehittyneet sähköiset asiointimahdollisuudet sekä toimivat palvelu- ja neuvontajärjestelmät ovat vähentäneet tarvetta ylläpitää kovin tiheää toimipaikkaverkostoa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/03/Maakunnalliset%20ulosottovirastot%20suljetaan%20vuoden%202018%20loppuun%20menness%C3%A4/2016321325305/4