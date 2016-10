Uutinen

Kymen Sanomat: Kymi Sinfonietta säestää Chaplinin mykkäelokuvan — Kolahtaako?-viikolla nähdään Chaplinin poika Ensi viikolla Kotkassa järjestettävä Kolahtaako?-elokuvaviikko pureutuu pahan ja hyvän ytimeen. Festivaalin puheenjohtaja Matti Jylhä-Vuorio kertoo, että teema syntyi kaksi Oscaria voittaneen Spotlight-elokuvan pohjalta. Tositapahtumiin perustuva elokuva kertoo Boston Globe -lehden toimittajista, jotka alkavat tutkia katoliseen kirkkoon kohdistuvia ahdisteluväitteitä. Lopulta he paljastavat merkittävän rikosvyyhdin. — Meille heräsi ajatus pahasta ja hyvästä. Kirkko mielletään hyväksi, mutta tässä tapauksessa se onkin paha, Jylhä-Vuorio sanoo. Samaa tematiikkaa käsittelee elokuvaviikon aloittava Tulen morsian, jossa kuvataan vuoden 1666 noitavainoja Ahvenmaalla. Aihetta mukailee myös Charlie Chaplinin mykkäelokuva The Kid — Chaplinin poika, joka esitetään Kotkan konserttitalossa Kymi Sinfoniettan säestämänä. Kymenlaaksolaisorkesteri oli mukana tapahtumassa jo vuonna 2014, jolloin se säesti Chaplinin Kultakuumetta. — Olimme jo valinneet seuraavaksi elokuvaksi Chaplinin pojan. Sattumalta se sopii teemaan täydellisesti, sillä elokuvassa on pahoja sosiaalityöntekijöitä, jotka yrittävät viedä kulkurin hoidossa olevan pojan, Kymi Sinfoniettan markkinointi- ja tuotantosihteeri Heidi Mustikkaniemi kertoo. Viikon aikana nähdään 11 elokuvaa. Ohjelmistossa on aiempien vuosien tapaan kotimaisia uutuuksia, kuten Teit meistä kauniin, Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus sekä Tyttö nimeltä Varpu. Lauantaina 15. lokakuuta kotimaista kauhua tarjoilevat Bodom ja Pahan kukat. Lipunmyynti alkoi viime lauantaina. Jo nyt osa näytöksistä on lähes loppuunmyytyjä, mikä on Jylhä-Vuorion mukaan osoitus siitä, että 13. kertaa järjestettävä elokuvaviikko on juurtunut kotkalaiseen kulttuurimaisemaan. Lue koko uutinen:

