Kymen Sanomat: Kulttuuripolulla on työpajoja ja vierailuja Tämän ja ensi vuoden aikana toteutettava kulttuuripolku tuo Kotkan esi- ja peruskoulun oppilaille suunnitelmallisia työpajoja ja vierailuja, joita tehdään eri kulttuurilaitoksiin. Kulttuuripolku on opetussuunnitelmaan sisältyvää toiminnallista tekemistä, joka ei ole sidottu oppiaineisiin. — Jokaiselle luokka-asteelle on valittu Kotkalle ominainen taiteen tai kulttuurin ala ja näin siirtyessään luokalta toiselle oppilas tutustuu monipuolisesti oman kaupunkinsa kulttuuriperintöön ja taide-elämään, sanoo kulttuurituottaja Jaana Kemppainen Kotkan Lastenkulttuurikeskuksesta. Kemppaisen mukaan kouluissa on toki iät ja ajat tehty yhteistyötä taiteilijoiden ja taidelaitosten kanssa. Uutta on nyt se, että kaikki tehdään suunnitelmallisesti keskuksen koordinoimana ja kaikki oppilaat pääsevät mukaan kerran vuodessa. Riippumatta siitä, missä koulu sijaitsee ja millaiset painotukset kussakin koulussa on. Oppilaat kuljetetaan busseilla, jos vierailupaikka ei ole aivan lähietäisyydellä. Koulut tilaavat tarvittavat kuljetukset itse. Pääajatus on, että koululta lähdetään pois johonkin vierailulle. Joissakin tapauksissa tosin on kätevämpää, että taiteilijavieras saapuu koululle. Näin tapahtuu kuudensille luokille suunnatun tanssin kanssa. Oppilaiden ohella tanssitetaan myös opettajia, jotka voivat osallistua uuden opetussuunnitelman hengessä. — Etäisyys tai mikään muukaan seikka ei enää vaikuta lapsen ja kulttuurin kohtaamiseen, kiteyttää Kemppainen. Kemppainen tähdentää sitä, että kulttuuripolut on osa uutta opetussuunnitelmaa. Viime keväänä harjoiteltiin on esiopetuksen puolella ja nyt harjoitellaan lisää. Koska kyse on työpaja -tyyppisestä toiminnasta, on oma tekeminen ja osallistuminen tärkeää. Esimerkiksi teatteriin ei mennä istumaan ja katselemaan jotain näytelmää, vaan oppilaat pääsevät kurkistamaan paikan arkeen ja kulissien taakse. — Kulttuuripolkujen valmistelu on ollut pitkä prosessi. Tarkoitus on, että tästä tulee pitkäaikainen toimintatapa. Lapset oppivat käyttämään kulttuuria, sanoo Kemppainen. Otsolan koulun 4B -luokan oppilaat olivat maanantaina Karhulan kirjastossa tutustumassa kirjallisuuteen. Iina Fagerström ja Iida Korpela etsivät tiedostoista horoskooppikirjoja, Tyttöjen mielestä kirjasto on kiva paikka, josta löytyy hyvää luettavaa. Lue koko uutinen:

