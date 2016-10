Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka hoitaa tulevaisuudessa hankintansa itse Kotka aikoo perustaa hankintasuunnittelijan viran ensi vuoden alusta lähtien. Viran tavoitteena on vahvistaa osaamista kaupungin hankintatoiminnassa. Viran perustaminen on osa prosessia, jossa Kotkan hankintatoiminta siirtyy kokonaisuudessaan omaksi toiminnaksi. Viime vuoden loppuun saakka Kotkan kaupungilla ja Hankinta Taitoa Oy:llä oli yhteistyösopimus, jonka mukaan kaupungin hankintojen kilpailuttamisesta vastasi Hankinta Taitoa Oy. Hankinta Taitoa kilpailutti vuosina 2008—2015 yhteensä 277 sopimusta Kotkan kaupungille. Jatkuvan palvelun sopimuksen hinta vuonna 2015 oli noin 220 000 euroa. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä suuri osa kuntien hankinnoista siirtyy maakunnille. Hankintalainsäädäntöä ollaan uudistamassa vuonna 2014 annettujen julkisia hankintoja koskevien direktiivien johdosta. Hankintatoimintaa koskevia keskeisimpiä periaatteita ovat avoimuuden, tasapuolisuuden, suhteellisuuden ja syrjimättömyyden noudattaminen. Lainsäädäntöuudistus mahdollistaa muun muassa hankintojen tuloksellisuuteen, innovatiivisiin ratkaisuihin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvien tekijöiden huomioimisen hankinnoissa entistä paremmin. Kotkan kaupunginhallitus käsittelee Kotkan hankintatoimintaa maanantaisessa kokouksessaan ja päättänee esittää hankintasuunnittelijan viran perustamista. Kotkan-Haminan seudun kuntien ja yrittäjien yhteinen hankintapäivä järjestetään jälleen lokakuussa. Hankintapäivä tuo yhteen yrittäjät ja seudun kuntien julkisista hankinnoista vastaavat henkilöt. Hankintapäivä on suunnattu niille yrityksille, jotka haluavat tarjota tuotteitaan ja palvelujaan julkishallinnolle. Tapahtuma on Kotkan Höyrypanimolla 21.10. kello 12—15. Tapahtumasta voi varata esittelypaikan 7.10. mennessä linkistä https://response.questback.com/sekescursor/wdyglkkc67. Tapahtumaan voi myös tulla pelkästään tutustumaan ja keskustelemaan ilman paikkavarausta. | Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/03/Kotka%20hoitaa%20tulevaisuudessa%20hankintansa%20itse/2016321324290/4