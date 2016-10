Uutinen

Kymen Sanomat: Johnny Drummer esiintyy Kotkan Klubilla torstaina Helsinkiläinen Highway-yhtye tekee chicagolaisen Johnny Drummerin kanssa minikiertueen, joka saapuu Kotkan Klubille torstaina 6. lokakuuta. Bluesia ja rhytm and bluesia soittava Drummer on ensimmäistä kertaa Suomessa. — Olen käynyt useamman kerran Chicagossa ja tehnyt Drummerista lehtijuttuja. Viime kesänä olin Chicago Blues Festivalin aikaan haastattelemassa Drummeria kun hän kutsui minut keikalle. Hän kutsui minut lavalle ja ajattelin, että vedämme pari biisiä, mutta päädyimme soittamaan koko setin jamipohjalta. Se oli hauskaa. Silloin hän sanoi haluavansa tulla Suomeen keikalle, Highwayn laulaja ja huuliharpisti Kari Kempas kertoo. Drummer on soittanut Chicagon klubeilla 60-luvulta asti useissa eri kokoonpanoissa ja hän on soittanut yhdessä monien legendojen, kuten Jackie Wilsonin, Jimmy Witherspoonin, Koko Taylorin ja Jimmy Johnsonin, kanssa. Kempas kuvailee Drummeria ulospäinsuuntautuneeksi ja lennokkaaksi. — Hän on viimeisen päälle showmies ja haluaa olla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Varmasti tällaista keikkaa ei usein Suomessa nähdä. Torstain keikalla kuullaan aluksi Highwayn musiikkia ja sen jälkeen Drummerin omaa tuotantoa, erityisesti hänen kolmelta viimeiseltä levyltään. Highway on nelisen vuotta koossa ollut kokeneista muusikoista koostuva bändi, joka esittää tanssittavaa roots- ja bluesmusiikkia. Lue koko uutinen:

