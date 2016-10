Uutinen

Kymen Sanomat: Virran yllätys: Aalto aloittaa penkillä 14 Ykkösen sarjamaalia tällä kaudella tehnyt Jussi Aalto aloittaa penkillä KTP:n vierasottelun Jaroa vastaan. Hänen paikkansa hyökkäyksessä ottaa elokuun siirtoikkunan lopussa kotkalaisten riveihin saapunut Ilmari Ylönen. Ylönen on tätä ennen pelannut KTP:ssä vasta 75 minuuttia, ja maalitili on avaamatta. Päävalmentaja Ossi Virta on tehnyt edelliseen TPS-otteluun (3—3) verrattuna muitakin kokoonpanomuutoksia. Pelikiellosta vapautunut Sebastian Dolivo ottaa Topi Pasilla lainassa olleen vakiopaikkansa puolustuksen keskustassa, ja keskikentällä Isaac Kannah ja TPS-pelissä pahasti epäonnistunut Valeri Minkenen tekevät tilaa Janne Veijalle ja Matias Lindforsille. KTP:n avauskokoonpano: Jere Pyhäranta — Giorgi Ositashvili, Teemu Honkaniemi, Sebastian Dolivo, Juuso Laitinen — Janne Veija, Aleksi Tarvonen, Alex Samaniego, Ville Oksanen, Matias Lindfors — Ilmari Ylönen. Vaihdossa: Sauli Kilpeläinen, Kaarel Usta, Isaac Kannah, Oskari Kekkonen, Valeri Minkenen, Oskari Pasanen. Illan ottelut Ykkösessä alkavat kello 18.30. Österbottens Tidning tarjoaa Jaro—KTP-ottelusta maksullisen (8,90 euroa) livestreamin. Ruotsinkieliset tilausohjeet löytyvät täältä. Lue koko uutinen:

