Uutinen

Kymen Sanomat: Uusi palanen pitkään historiaan Kotkan Keskuskadulla — katso kuvat menneisyydestä ja tulevaisuudesta! Kotkan torin laidalla sijaitsevan Kolmijoen kiinteistön pitkä ja persoonallinen historia täydentyy uudella palasella, jos sukutalon nykyisen vetäjän Tiina Halosen suunnitelmat saavat vahvistukseen asemakaavan. Halonen haluaa rakennuttaa Keskuskadun laidalle uuden liike- ja asuintalon. Tieltä puretaan kaksi kaksikerroksista liikerakennusta, joiden kunto on käynyt heikoksi. Uusi nelikerroksinen rakennus eheyttää Kotkan toria ympäröivää talomuuria ja tuo 2000-luvun lisän Kolmijoen-suvun kolmen naissukupolvessa hallitsemaan keskustakiinteistöön. Oheiset kuvat näyttävät, millaisena kaikki alkoi yli sata vuotta sitten, ja mihin nyt on tultu ja mihin mahdollisesti ensi vuonna mennään. Kolmijoen kiinteistön asemakaavasta on valmistunut luonnos, joka syksyn aikana tulee kaupungin päättäjien käsiteltäväksi. Tiina Halonen toivoo, että kaava etenisi ilman viivytyksiä, jotta rakennustyöt voisivat alkaa ensi keväänä. — Jos kaava viivästyy, hanke voi mutkistua, mistä meillä Kotkassa on varoittavia esimerkkejä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/02/Uusi%20palanen%20pitk%C3%A4%C3%A4n%20historiaan%20Kotkan%20Keskuskadulla%20%E2%80%94%20katso%20kuvat%20menneisyydest%C3%A4%20ja%20tulevaisuudesta%21/2016321315704/4