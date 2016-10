Uutinen

Kymen Sanomat: Työllisyydenhoidon määrärahat tiukilla jo nyt — ensi vuoden tilanne näyttää vielä huolestuttavammalta Työllisyydenhoidon määrärahat Kaakkois-Suomessa ovat huvenneet vähiin. Tällä hetkellä niiden käyttö on jäissä lähes kokonaan. — Pystymme jatkamaan ainoastaan yrittäjiksi ryhtyvien rahoitusta eli starttirahaa, ihmisten tukemista työn perässä liikkumisessa sekä kuntien lakisääteistä työllistämisvelvoitetta, Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo kertoo. Hän jatkaa, että tehtyjen palkkatukipäätösten perkaamisella kuitenkin toivotaan löytyvän jonkin verran liikkumavaraa, että muidenkin tukitoimien rahoitusta voitaisiin jatkaa. Varmaa se ei ole. Määrärahojen väheneminen vaikuttaa niin kuntapuolelle, yrityspuolelle ja kolmannen sektorin toimijoihinkin. Kouvo toteaa, että tiukkoja rajoja on todennäköisesti jatkossa pakko vetää. Ensi vuodelle määrärahoja on jo lähtökohtaisesti tulossa todennäköisesti jopa neljännes vähemmän. — Esimerkiksi voidaan asettaa vastakkain julkinen ja yksityinen puoli. Näitä valintoja on edessä. Lue koko uutinen:

