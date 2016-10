Uutinen

Kymen Sanomat: Pesulle ja suojaan pakkaselta — veneiden syyshuoltosesonki lähestyy Kotkalaiset Keijo Halonen ja Tarja Rytkönen hakivat sunnuntaina pienemmän veneensä pois vesiltä. — Olemme lähdössä reissuun pariksi kuukaudeksi. Tavallisesti veneilemme niin kauan kuin se on mahdollista. Meillä on mökki Vassaaressa ja sinne on niin lyhyt matka, että saareen pääsee vielä myöhään syksyllä. Suurempi veneemme on jo peitettynä säilytyspaikallaan, kertoo Rytkönen. Pienen moottoriveneen syyshuoltoon kuuluu sen peseminen ja moottorin irrottaminen. — Toisesta veneestä putsaamme pohjan ja viemme pois tärkeimmät tavarat. Lisäksi peitämme sen ja huolehdimme tuuletuksesta, toteaa Rytkönen. Yhä useammat veneenomistajat kääntyvät asiantuntijoiden puoleen, kun talvitelakoinnin hetki koittaa. — Syynä palvelujen ostamiseen on veneiden koon ja tekniikan määrän kasvaminen ja se, että ihmisillä on vähemmän vapaa-aikaa, kertoo toimitusjohtaja Jani Taurén Veleiro Oy:stä. Jotkut Veleiron asiakkaista tarvitsevat apua lähinnä veneen nostamiseen vedestä ja sen kuljettamiseen talvisäilytyspaikalle. Jotkut haluavat myös pesettää veneensä palvelujen tarjoajalla ja pyytävät tätä huolehtimaan veneen tärkeästä pakkassuojauksesta. Lue lisää aiheesta maanantain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

