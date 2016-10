Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n kohtalonpelit jatkuvat Pietarsaaressa — ”Pisteitä pitää tulla” Porilaisen FC Jazzin putoaminen jalkapallon Ykkösestä varmistui eilen, kun jumbojoukkue hävisi Turussa TPS:lle 0—6. Taistelu toisen putoajan paikan välttämisestä jatkuu kiivaana tänään, kun pahimmassa pulassa olevat KTP ja Grankulla IFK pelaavat kolmanneksi viimeiset ottelunsa. KTP on matkustanut Pietarsaareen kovakuntoisen Jaron vieraaksi. Grani puolestaan pelaa kotona Kauniaisissa Hakaa vastaan. KTP on putoajan paikalla toiseksi viimeisenä 26 pisteellä. GrIFK on pisteen kotkalaisia edellä, Haka ja ottelun enemmän pelannut EIF viisi pistettä. KTP:n ero Graniin ei saisi ainakaan kasvaa tänään. Se on paljon toivottu, sillä etukäteen KTP:n päivän tehtävä on huomattavasti haastavampi kuin GrIFK:n. Jarolla on vielä teoreettinen mahdollisuus jopa nousuun, ja joukkue on hävinnyt 12 viime pelistään vain kaksi. — Jarolla on tiivis puolustus ja heidän hyökkäyspelaamisensa on monipuolista ja se on kotikentällään selvä ennakkosuosikki, KTP:n päävalmentaja Ossi Virta myöntää seuran verkkosivuilla. — Jaro on kuitenkin vastustajana sopinut meille hyvin. Uskomme, että jos teemme kurinalaisesti töitä joukkueena 90 minuuttia, on meillä hyvät mahdollisuudet onnistua. Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella kahdesti Kotkassa. Jaro voitti toukokuussa 2—1, ja elokuussa pisteet tasattiin tuloksella 1—1. — Kolme "cupfinaalia" on edessä, joista pisteitä pitää tulla, se on ihan selvää, Ossi Virta sanoi viime sunnuntain TPS-tasapelin jälkeen. KTP on Pietarsaaressa jotakuinkin parhaalla miehityksellään. Poissa on varmuudella vain toppari Topi Pasi. Toinen nuori toppari Sebastian Dolivo on kärsinyt pelikieltonsa ja on jälleen käytettävissä. Illan ottelut Ykkösessä alkavat kello 18.30. Österbottens Tidning tarjoaa Jaro—KTP-ottelusta maksullisen (8,90 euroa) livestreamin. Ruotsinkieliset tilausohjeet löytyvät täältä. Tyvipään sarjatilanne: Haka 24 8 7 9 37-38 31 EIF 25 10 1 14 35-48 31 GrIFK 24 8 3 13 26-41 27 ----------------------------------- KTP 24 6 8 10 42-43 26 Jazz 25 4 7 14 34-61 19 Putoajaehdokkaiden loppuohjelma: 2.10. GrIFK—Haka, Jaro—KTP, 15.10. GrIFK—Jazz, EIF—Jaro, KPV—KTP, Haka—JJK, 22.10. KTP—Haka, TPS—EIF, Jaro—GrIFK. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/02/KTP%3An%20kohtalonpelit%20jatkuvat%20Pietarsaaressa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DPisteit%C3%A4%20pit%C3%A4%C3%A4%20tulla%E2%80%9D/2016321328705/4