Kymen Sanomat: Danny haluaa radioon lisää 1970—80-lukua Danny, 74, on aina luottanut omaan vaistoonsa. 1960—70-luvuilla suomalaista musiikkiviihdettä uudistanut bisnesmies seuraa alan kehitystä nykyisin lähinnä artistin ja musiikkineuvoksen silmin. — Ala on muuttunut valtavasti. Suhdetoiminta levy-yhtiöiden ja television kanssa on entistä voimallisempaa. Suhteilla on nyt hirveän suuri merkitys, Danny sanoo. Uransa aikana puoli miljoonaa levyä myynyt Danny antaa ymmärtää, että nykyisten artistien omaa vaistoa tärkeämpää on se, miten suuret levy-yhtiöt haluavat asioiden kehittyvän. Hyvää musiikkia tehdään yhä, mutta Danny yhtyy virkaveljiensä Tapani Kansan ja Frederikin näkemykseen: äänieetteri on kaventunut. Iäkkäämpien artistien musiikkia ei enää yksinkertaisesti kuule radiossa. — Ei ole oikein, että kanavat juoksevat trendien perässä. Pysyisivät genreissään. Radiosoitosta on jäänyt lähes kokonaan pois hienot laulajat Suomen kultaiselta iskelmäajalta. Väestössä on silti paljon niitä, joiden lempimusiikki syntyi 1970—80-luvuilla. — Ihmettelen, miksi radioissa sallitaan näitä tulppia, jotka estävät tämäntyyppisen musiikin soittamisen. 15. lokakuuta julkaistaan Markku Veijalaisen kirja, jossa käydään läpi Dannyn uran merkittävimpiä lauluja kylkiäisenä tulevan cd-levyn kanssa. Marraskuussa tulee ensi-iltaan Dannystä kertova dokumenttielokuva. Marraskuussa on myös vuorossa Finnhittien kuninkaat -konserttikiertue, jossa Danny esiintyy Frederikin ja Tapani Kansan kanssa. Moni Dannyn aikalaiskollegoista on nostanut jo kätensä ylös. Danny ei ole tällaista vaihtoehtoa miettinyt. Vastikään ilmestynyt albumikin on saanut hyvää palautetta. — Sen myötä näin, miten paljon energiaa vanhassa äijässä vielä on. Hehku ei ole hävinnyt mihinkään. Lue koko uutinen:

