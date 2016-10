Uutinen

Kymen Sanomat: Villinrannan palvelukeskuksen korjaus- ja muutostöiden hinta lähes kolme miljoonaa Vanhuksille hoiva-asumista Virolahdella tarjoavan Villinrannan palvelukeskuksen korjaus- ja muutostyöt tulevat maksamaan lähes kolme miljoonaa euroa. Alun perin hankesuunnitelmassa oli kustannuksiksi arvioitu 2,9 miljoonaa, mutta urakkakilpailujen jälkeen kokonaiskustannus halpeni 2,6 miljoonaan euroon. Virolahden teknisen johtajan Markku Uskin mukaan töiden edetessä löytyi ylimääräistä korjattavaa, joka nosti kustannuksia. Lisälaskua tuli Uskin mukaan muun muassa, kun palvelukeskuksen Sinisiiven ilmastointi jouduttiin aikaisemmin tapahtuneen alimitoituksen vuoksi uusimaan kokonaan. Viimeisin yllättävä korjausta vaativa löytö tehtiin aivan äskettäin, kun palvelukeskuksen keittiön seinässä havaittiin kosteusvaurio. — Keittiön kylmäkoneiden takana on seinässä kosteutta. Keittiönkin seiniä tutkittiin ennen remonttia, mutta kyseinen kohta osui sellaiselle seinustalle, ettei vauriota havaittu, Uski sanoo. Hänen mukaansa kosteusvaurion korjaaminen ei vaikuta keittiön käyttöön, sillä korjaus tehdään ulkoseinän kautta. Sisällä keittiössä ainoastaan parannetaan kylmäkoneiden asennusta muun muassa järjestämällä niiden tuuletus paremmin. Ennakoimaton keittiöremontti ei kovin paljon vaikuta kokonaiskustannuksiin, sillä Uski arvioi korjauksen maksavan enintään 20 000 euroa. Uskin mukaan Villinrannan remontti on käytännössä valmis, sillä keittiön seinäkorjauksen lisäksi tekeillä on enää joitakin viimeistelytöitä. Villinrannan palvelukeskus otettiin käyttöön vajaat kolme viikkoa sitten ja keskuksessa vietetään avajaisia ensi tiistaina kello 13 alkaen, jolloin yleisöllä on mahdollisuus tutustua uusittuihin tiloihin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/01/Villinrannan%20palvelukeskuksen%20korjaus-%20ja%20muutost%C3%B6iden%20hinta%20l%C3%A4hes%20kolme%20miljoonaa/20161389/4