Kymen Sanomat: Vetureiden radio-ohjauksen häiriöt osasyy ainakin yhteen onnettomuuteen Mussalossa Veturien pätkivä radio-ohjaus on aiheuttanut ongelmia ja vaaratilanteita Kotkan—Haminan satamassa. Yksi onnettomuus tapahtui noin kuukausi sitten, kun liikkeellä ollut veturi törmäsi paikallaan olleeseen veturiin yhteyskatkoksen jälkitilassa. Satamien ratapihoilla siirryttiin vetureiden radio-ohjaukseen kuutisen vuotta sitten. Kun vaunuja aiemmin siirrettiin junista asiakkaille ja takaisin, veturissa oli kuljettaja. Nykyisin vetureja kauko-ohjaavat ratapihatyöntekijät. Yhteyskatkosten yhdeksi syyksi on epäilty satama-alueen runsasta radioliikennettä, mutta asian tutkiminen on vielä kesken. Yhteyskatkot eivät ole pelkästään Kotkan ja Haminan satamien ongelma. VR:n mukaan yleisin syy katkoihin ovat katvealueet. Lue lisää lauantain Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

