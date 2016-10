Uutinen

Kymen Sanomat: Sade vesitti teatterikesän Etelä-Kymenlaaksossa Katsojamäärät jäivät tavallista alhaisemmiksi useimmissa seudun kesäteattereissa. Heikon tuloksen syynä teatteriväki pitää viime kesän epävakaista ja kylmää säätä, joka haittasi etenkin keskikesän näytöksiä. Kyminlinnan kesäteatterissa sade varasti shown. Karhulan työväennäyttämön puheenjohtaja Risto Kunelius kertoo laskeneensa, että sateisia esityspäiviä oli enemmän kuin minään vuonna aikaisemmin. — Sää vaikutti katsojamääriin hurjan paljon. Taloudellisesti pysyimme kuitenkin budjetissa. Pastori Jussilainen tavoitti hieman alle 3 000 katsojaa, lähes saman verran kuin viime vuonna esitetty Lenin jäillä. Sään vaikutus havaittiin myös Haminassa. Haminan Teatteriyhdistyksen puheenjohtaja Mari Teittinen kertoo, että Ulvova mylläri jäi 4 200 katsojan tavoitteestaan 500:lla. — Nykytrendinä on, että päätökset tehdään viime hetkessä. Jos aamupäivällä sataa, päätetään jättää illan teatterikäynti väliin. Vaikka Haminassa jäätiin taloudellisesti hieman miinukselle, jäi Teittisen mukaan kesästä kuitenkin positiivinen fiilis. Eniten haminalaisia ilahdutti Hämeenlinnan bastioniin noussut uusi teatteri. — Sekä näytelmä että katsomo keräsivät yleisöltä kehuja. Pyhtään harrastajateatterin kausi päättyi pari viikkoa sitten iloisissa merkeissä. Yleisöennätyksen tehnyt Pirtua, pirtua! -musiikkikomedia houkutteli Svedebon seurantalolle 12 esitykseen 1 663 katsojaa. — Keskimäärin näytöstä kohden oli 140 katsojaa, mikä on todella hyvin, sillä katsomossa on vain 160 paikkaa, tuottaja Satu Mansikka kertoo. Lue lisää aiheesta sunnuntain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

