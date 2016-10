Uutinen

Kymen Sanomat: KTP löysi tutun takamiehen — ”Hyvä vahvistus, jos on entisensä” KTP-Basket on löytänyt takamiehen ensi keskiviikkona käynnistyvään Korisliigaan. Seura on tehnyt sopimuksen 34-vuotiaan amerikkalaisen Ian Youngin kanssa. Young on Kotkassa tuttu mies, sillä hän pelasi KTP:ssä päävalmentaja Ray Ailuksen edellisen KTP-pestin aikana keväällä 2010. — Jos hän on entisensä, hän on hyvä vahvistus, Ailus sanoo. — Hän on hyvä kolmen pisteen heittäjä ja yli 190-senttinen (191). Hän voi pelata ykkös- tai kakkospaikalla ja tuo erilaisia mahdollisuuksia hyökkäyspeliimme. KTP sijoittui Youngin edellisen pestin päätteeksi liigassa neljänneksi. Hänen keskiarvolukemansa 22 ottelussa olivat tuolloin 21,0 pistettä, 3,1 levypalloa ja 3,0 syöttöä. Sen jälkeen Young on kiertänyt paljon, yhdeksässä eri maassa. Viime keväänä hän pelasi meksikolaisessa Caballeros de Culiacan -seurassa Tyynenmeren rannikon Cibacopa-liigaa. Youngin keskiarvot 34 ottelussa olivat 16,1 pistettä, 3,6 levypalloa ja 3,1 syöttöä. Hänen kolmosprosenttinsa oli hyvä, 42,1%. Youngilla on Yhdysvaltojen kansalaisuuden lisäksi Trinidadin ja Tobagon passi. Lue lisää sunnuntain Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

