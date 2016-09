Uutinen

Kymen Sanomat: Xamk aloittaa toimintansa tammikuussa — opiskelijalle muutos näkyy suurempina valinnanmahdollisuuksina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) aloittaa toimintansa tammikuussa. Silloin Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) yhdistyvät uudeksi korkeakouluksi. — Päätöksen taustalla on ministeriön pitkään ajama korkeakoulupolitiikka, jossa halutaan suurempia kokonaisuuksia ja voimavarojen keskittämistä, kertoo Xamkin vararehtori ja varatoimitusjohtaja Mirja Toikka. Korkeakouluilla on jo nyt pitkälti yhteinen organisaatio ja hallinto. Opiskelijalle muutos näkyy suurempana valinnanmahdollisuutena. Se tarkoittaa esimerkiksi laajaa verkko-opintojen tarjontaa. Digitaalisuus on yksi osa-alue, jota Xamkissa halutaan kehittää vahvaksi. Digitaalisuus on vahvasti läsnä jo nyt opiskelijoiden arjessa. Niin sanottu eKampus on virtuaalinen ympäristö, Xamkin viides kampus Kotkan, Mikkelin, Savonlinnan ja Kouvolan fyysisten toimipisteiden lisäksi. EKampus on verkko-opiskelijoiden oma kampus, joka kokoaa yhteen verkko-opintotarjonnan. Lisäksi se tuo yhteen molempien oppilaitosten verkko-opettajat. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat Joona Engström ja Siiri Flygtman suhtautuvat positiivisesti ammattikorkeakoulujen yhdistymiseen. — Mitä käytännössä tulee tapahtumaan, on jäänyt vähän epäselväksi, Flygtman pohtii. Ainakin yksi iso käytännön muutos on siirtyminen yhteiseen tietojärjestelmään, jonka Engström uskoo helpottavan ja selkeyttävän kurssi-ilmoittautumista. Muiden koulujen kurssitarjontaa saa ainakin osittain jo nyt hyödyntää. Opiskelijat uskovat, että esimerkiksi kieliopintoja tulee helpommin valittua muista kouluista. Paljon riippuu siitä, miten erilaisia vaihtoehtoja tuodaan opiskelijoiden tietoon ja miten helposti kurssit ovat saatavilla. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/30/Xamk%20aloittaa%20toimintansa%20tammikuussa%20%E2%80%94%20opiskelijalle%20muutos%20n%C3%A4kyy%20suurempina%20valinnanmahdollisuuksina/2016321319641/4