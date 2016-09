Uutinen

Kymen Sanomat: Rikesakkojen määrä väheni viime vuonna — kaikista sakkorangaistuksista kertyi yhteensä yli 86 miljoonaa euroa Poliisi kirjoitti vuonna 2015 yhteensä 240 700 rikesakkoa, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tilastokeskuksen perjantaina julkaisemien tietojen mukaan rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomittiin yhteensä 178 550 kertaa vuonna 2015, mikä on lähes yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Noin 43 prosenttia rangaistusmääräyksistä oli seurausta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Käräjäoikeuksissa tuomittiin sakkoja lähes neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 38 200 sakkorangaistusta. Kaikkien sakkorangaistusten sakkokertymä oli yhteensä yli 86 miljoonaa euroa vuonna 2015. Määrässä on yli kahdeksan prosentin lisäys edellisvuoteen verrattuna. Rangaistusmääräysten sakkokertymä oli 43 miljoonaa euroa, mikä on kymmenen prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rikesakkojen korotukset astuivat voimaan 1. syyskuuta 2015, mistä alkaen rikesakko on voinut olla suuruudeltaan 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 tai 200 euroa. Rikesakkojen sakkokertymä oli 24,4 miljoonaa euroa, 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lue koko uutinen:

