Presidentti Niinistö: Hollanti pyysi salaamaan ohjuskokeet

Hollanti nimenomaan pyysi pitämään malesialaisen lentokoneen alas ampumisen rikostutkintaan liittyvät testit salaisina, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa. Tietojen oli hänen mukaansa määrä tulla julkisiksi vasta oikeudenkäynnissä.

Niinistön mukaan onkin outoa, että hollantilaisviranomaiset nyt syyttävät Suomea salailusta, kun Hollannin viranomaiset ovat itse pyytäneet pitämään asian salaisena.

Niinistö piti nopeasti koolle kutsutun tiedostustilaisuuden perjantaina sen jälkeen, kun Ukrainassa alas ammutun malesialaiskoneen tuhoa tutkivan kansainvälisen tutkijaryhmän johtaja oli sanonut HS:lle, ettei Suomi ole antanut lupaa Suomessa tehdyn ohjuskokeen tuloksien käyttämiseen kansainvälisessä rikostutkinnassa.

Hollanti teki rikostutkintaan liittyen Suomelle virka-apupyynnön loppukesästä 2014. Virka-apupyynnön seurauksena Suomessa tehtiin koe, jossa räjäytettiin testioloissa Buk-ilmatorjuntaohjus.

Niinistön mukaan Suomi ilmoitti oikeusapupyynnön jälkeen Venäjälle, että tällainen pyyntö on tullut. Asiasta ei ole keskustelu Venäjän kanssa, Niinistö sanoi.

Varsinainen koe tehtiin Niinistön mukaan ”muistaakseni lokakuussa 2015”. Suomi on hänen mukaansa sen jälkeen antanut säännöllisesti tietoa Hollannille. Suomi on olettanut, että tämä tieto on ollut käytössä. Vain viimeisiin pyyntöihin tietojen antamisesta kansainväliselle tutkintaryhmälle ei ole vielä vastattu.

Presidentin mukaan kaikissa Hollannin pyynnöissä on pitänyt pohtia ohjusjärjestelmän hankintasopimusta. Järjestelmä on ostettu Venäjältä, jonka kanssa on aikanaan sovittu, mitä tietoja järjestelmästä voi kertoa eteenpäin.

Niinistön mukaan asia on arkaluonteinen nimenomaan sen takia, että kyse on asekaupasta. Ei sen takia, että kyse on Venäjästä.

