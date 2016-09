Uutinen

Kymen Sanomat: Nuori kapellimestaritähti Klaus Mäkelä debytoi Kotkassa Ensi viikolla Kymi Sinfoniettan vieraaksi saapuu kapellimestari-sellisti Klaus Mäkelä, jota pidetään Suomen seuraavana supertähtenä. 20-vuotias Mäkelä on noussut maamme kysytyimpien kapellimestarien joukkoon. Meriittiä on kertynyt myös sellistinä. Vuonna 2014 Turun sellokilpailussa toiseksi tullut Mäkelä on esiintynyt niin huippuorkesterien solistina kuin kamarimuusikkona eri puolella Suomea. — Sellon soittaminen ja orkesterin johtaminen sopivat luontevasti yhteen. Sello on musiikillinen pohjani. Olen soittanut monissa orkestereissa ja tutustunut eri kapellimestareihin ja heidän toimintatapoihin. Tästä on ollut hyötyä omalla kapellimestariurallani, Mäkelä kertoo. Mäkelän mielestä orkesterin johtaminen on palveluammatti: tehtävänä on olla yleisön, orkesterin ja ennen kaikkea säveltäjän palvelija. — Minulla ei ole tarvetta laittaa omia leimojani musiikkiin. Mäkelä toivoo, että hän voisi kapellimestarina muuttaa klassiseen musiikkiin liittyviä ennakkoluuloja. — Kuulijan ei tarvitse olla asiantuntija. Jokainen ymmärtää musiikin omalla tavallaan. Ei ole olemassa yhtä oikeaa kaavaa. Ensi viikon konsertissa kuullaan Mäkelän suosikkikappaleita: Anton Arenskyn Variaatiot Tšaikovskin teemasta, Sergei Prokofjevin Sinfonia nro 1, “Klassinen” ja Aulis Sallisen Kamarimusiikki III: Don Juanquixoten yölliset tanssit, jossa Mäkelä toimii sellosolistina. Konsertin aloittaa vuoden 2014 Uuno Klami -finalistin Sauli Zinovjevin kilpailusävellys Gryf. Kymi Sinfoniettan konsertti 5.10. klo 19 Kotkan konserttitalossa ja 6.10. klo 19 Kouvolan kaupungintalossa. Taiteilijatapaamiset Kotkan Laulumiestalossa 5.10. klo 17.45 ja Kouvolan kaupungintalossa 6.10. klo 17.45. Lue koko uutinen:

