Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkantien alitus otetaan käyttöön ensi viikolla Kotkassa pitkään jatkuneet putkityöt Kotkantien rautatiesillan alla ovat päätöksessä. Kotkantien rautatiesillan alikulku on ollut kaukolämpöputken siirtotöiden vuoksi suljettuna elokuun puolivälistä asti. Kotkan Energian kaukolämpöpäällikkö Timo Inkeroinen kertoo, että kaukolämpöputkien siirtotyöt on nyt saatu päätökseen ja tieosuudella on tekemättä ainoastaan asfaltointityöt. – Työt ovat viimeistelyvaiheessa. Kotkantien alitus saadaan liikenteen käyttöön todennäköisesti ensi viikolla, sanoo Inkeroinen. Pitkään jatkuneessa kaukolämpöputkilinjan siirrossa kaukolämpöputket siirrettiin ratapihan alle. Muutostöiden kohteena oli Hovinsaaren voimalaitokselta Kotkansaarelle johtava kaukolämpöputkilinja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/30/Kotkantien%20alitus%20otetaan%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20ensi%20viikolla%20/2016321319328/4