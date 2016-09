Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan ja Kouvolan välinen henkilöjunaliikenne säilyy nykyisellään ensi vuonna Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR ovat sopineet junaliikenteen velvoiteliikenteen tarjonnasta vuodelle 2017. Kotkan ja Kouvolan välille vuorotarjontaan ei tule muutoksia. Lähtöjä on arkisin ja lauantaisin viisi vuoroa suuntaansa, sunnuntaisin neljä. VR:llä on henkilöjunaliikenteen yksinoikeus. Tämän yksinoikeuden vastineeksi VR on velvoitettu ajamaan myös niin sanottua velvoiteliikennettä, joka ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa, mutta josta valtio ei erikseen suorita korvausta. Lisäksi ministeriö ostaa VR:ltä sellaista liikennettä, joka ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa. Sopimus ostoliikenteestä on voimassa vuoteen 2019. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/30/Kotkan%20ja%20Kouvolan%20v%C3%A4linen%20henkil%C3%B6junaliikenne%20s%C3%A4ilyy%20nykyisell%C3%A4%C3%A4n%20ensi%20vuonna/2016321324613/4