Uutinen

Kymen Sanomat: Hirven kaadon voi nyt ilmoittaa vaikka paikan päällä Hirviseuroilla on tänä syksynä ensimmäistä kertaa mahdollisuus ilmoittaa saadut hirvisaaliit ja hirvihavainnot internetin kautta. Oma riista on Suomen riistakeskuksen palvelu, jota voi käyttää tietokoneella tai tabletilla sekä älypuhelimeen ladattavan sovelluksen avulla. Taustalla on pyrkimys päästä eroon työlääksi ja hitaaksi mielletystä paperityöstä. — Puhelin voi metsästyksen aikana toimia maastotallentimena, ja sinne laitetut tiedot synkronoituvat automaattisesti verkkopalveluun, kertoo projektipäällikkö Ari Kontiainen Suomen riistakeskuksesta. Miehikkälän metsästysseuran sihteeri ja pitkän linjan metsästysmies Seppo Krouvi on palvelusta mielissään. — Tämä on erinomaisen hyvä juttu. Erityisesti seuran toiminnanohjaajalle, joka näkee päivittäin metsästyksen etenemisen palvelun kautta. — Paperisissa lomakkeissa oli tietynlaiset numerot, joita piti käyttää, että lukulaite hyväksyi ne. Virheitä tuli luvattoman paljon. Käytännössä seura kutsuu jäseniä palveluun mukaan. Palvelussa voi muodostaa hirviryhmän, johon määritellään metsästyksenjohtaja ja varajohtajat. Palveluun voi myös muodostaa SRVA-ryhmän, eli virka-apupyyntöryhmän. Lisäksi sieltä näkee seuran hirviluvan sekä metsästysalueen. Kaadetuista hirvistä tulee tarkasti ilmoittaa milloin ja missä kaato tehtiin, oliko kyseessä uros vai naaras ja aikuinen vai vasa. Jokainen seuran jäsen ja metsästyksenjohtaja voivat seurata jahdin etenemistä, kuten myös Luonnonvarakeskuksen joka yö tuottamia tilastoja ja raportteja. — Nyt kaataja voi itse tehdä ilmoituksen kaadetusta hirvestä. Metsästyksenjohtajan täytyy sitten vaan varmistaa kaato, Krouvi kertoo. Palvelun käyttö ei rajoitu pelkästään hirvenmetsästykseen. Oma riistaa voivat yksittäiset metsästäjät käyttää henkilökohtaisena riistapäiväkirjanaan. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/30/Hirven%20kaadon%20voi%20nyt%20ilmoittaa%20vaikka%20paikan%20p%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/2016321320755/4