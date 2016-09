Uutinen

Kymen Sanomat: Hamina juhlii uutta vuotta ensi kertaa Tervasaarella Haminan siirtää uudenvuodenaaton juhlinnan ilotulituksineen bastionista Tervasaarelle. Kaupungin viestintä- ja markkinointisuunnittelija Minna Nordströmin mukaan juhlinnan painopisteen ilotulituksineen siirtämisellä Tervasaarelle halutaan antaa alueen kehittymiselle alkusysäys. — Haminan Suomi 100 vuotta -toimikunnassa päätettiin, että koska kyseessä on tavallaan juhlavuoden aloituspamaus, niin siirretään se tällä kertaan Tervasaarelle. Se olisi siten myös alku Tervasaaren alueen oikeasti käynnistymiselle, Nordström sanoo. Hänen mukaansa siirtoa keskustassa sijaitsevasta bastionista muualle puoltaa myös se, että muutkin haminalaisyrittäjät voivat hyödyntää uudenvuoden juhlinnan aikaansaamaa väenpaljoutta. — Kaupunki järjestää bastionissa aika paljon tapahtumia ja samalla tuetaan siellä toimivaa ravintolaa, joka sinänsä on ihan ok. Mutta näin pyritään saamaan muutkin yrittäjät mukaan kaupungin kehittämiseen,ettei tule tunne, että kaupunki tukee vain yhtä yrittäjää. Tervasaaren alueen yrittäjät on nyt valjastettu mukaan tähän järjestelyyn. Nordström pitää Tervasaarta myös bastionia parempana ilotulituksen kannalta. — Tervasaarella on helpompi tulittaakin merelle päin. Bastionin ilotulituksessa tiivis kaupunkiympäristö on aina ollut vähän sellainen riski. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/30/Hamina%20juhlii%20uutta%20vuotta%20ensi%20kertaa%20Tervasaarella/2016321324520/4