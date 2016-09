Uutinen

Kymen Sanomat: Tänään vietetään Pietarissa Kotka-päivää — Kotkan seudun hankkeita ja toimintaa esittelemässä laaja joukko kotkalaisia Pietarissa vietetään tänään torstaina jokavuotista Kotka-päivää. Ohjelma alkoi jo eilen, jolloin käsiteltiin muun muassa laivaliikenneasioita. Mukana omia hankkeitaan ja toimintaansa esittelemässä on laaja joukko Kotkan seudun toimijoita, muun muassa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Haminan-Kotkan satama, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, tutkimuskeskus Merikotka, Kymi Sinfonietta, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja Kaakko135-matkailupalvelut sekä Kotkan kaupunki. Kotka-päivän aikana muun muassa Kotkan kaupunki ja seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy allekirjoittavat Pietarissa cross-border-cooperation LIP ”Life Science Park” -kumppanuussopimuksen. Haminan-Kotkan sataman edustajat vierailevat Bronkan satamassa ja tapaavat päivän aikana venäläisiä yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan. 30MILES-hankeen teemaa jatketaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun vetämässä piensatamien verkostoitumiseen painottuvassa hankekokonaisuudessa. Kaakko135 järjestää Pietarissa Kotka-päivänä matkailun workshopin, johon on kutsuttu yli 150 matkatoimistoa, matkanjärjestäjää tai matkailutoimittajaa. Kotka-päivä huipentuu kaupungin järjestämään vastaanottoon, jonne on kutsuttu kaikkien Kotka-päivään osallistuvien tahojen yhteistyökumppaneita ja asiakkaita sekä Pietarin mediaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/29/T%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20Pietarissa%20Kotka-p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20%E2%80%94%20Kotkan%20seudun%20hankkeita%20ja%20toimintaa%20esittelem%C3%A4ss%C3%A4%20laaja%20joukko%20kotkalaisia%20/2016321317938/4