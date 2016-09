Uutinen

Kymen Sanomat: Pyöräteitä päästään päällystämään ensi kesänä Lukija ihmettelee Rantahaka-Kyminlinnan välisen sekä niin sanotun Otsolan suoran pyöräteiden huonoa kuntoa. Tarkkaillaanko pyöräteiden kuntoa, Kotkan kaupungin kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski? — Kaikkia väyliä tarkkaillaan. Kevyen liikenteen väyliä tarkkaillaan samalla tavalla kuin katujakin. Mainitsemillasi alueilla osa pyöräteistä on ELY-keskuksen vastuulla ja osa kaupungin vastuulla. Katumestari Kimmo Sved, kuuluvatko Rantahaan ja Kyminlinnan välinen pyörätie sekä Otsolan suoran pyörätie kaupungille vai ELY-keskukselle? — Piispan puutarhan edestä noin 300 metrin matka Marttilaan kuuluu kaupungille. Piispan puutarhalta Haminaan päin kuuluu ELY-keskukselle. ELY-keskus vasta teki uutta päällystettä Keltakallion risteyksestä Haminan suuntaan. Mielestäni pyörätiet näillä väleillä ovat kohtalaisessa kunnossa, paljon hurjempia paikkoja on monessa kohtaa esimerkiksi Sunilassa, Otsolassa ja Mussalossa. Pystytäänkö huonokuntoisille pyöräteille tekemään mitään ennen talvea? — No ei, nyt on tehty lähinnä reikien korjausta. Tällä hetkellä tiedossa on, että päällystysvaroja tulisi ensi vuodelle neljä kertaa enemmän kuin tälle kesälle. Tarkoitus olisi ensi kesänä päästä päällystämään myös pyöräteitä. Kysy sinä — Kymen Sanomat etsii vastauksen.Lähetä kysymyksesi Kymen Sanomien toimitukseen, niin me hankimme vastauksen. Lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen: uutiset@kymensanomat.fi. Laita sähköpostiviestin aihekenttään teksti: Kysy sinä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/29/Py%C3%B6r%C3%A4teit%C3%A4%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%C3%A4n%20p%C3%A4%C3%A4llyst%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20ensi%20kes%C3%A4n%C3%A4/2016321319947/4