Kymen Sanomat: Ministeriön suunnitelmat saavat liikenneopettajalta pyyhkeitä Tiitisen Autokoulu täytti viime vuonna pyöreitä vuosia. Viidenkymmenen vuoden kypsään keski-ikään ehtinyt yritys on hämmennyksissä. Ministeriössä kun suunnitellaan kaikenlaista. Kyllä ei voi oikein tietää, mitä siitä seuraa. Ministeriössä on pohdittu siirtymistä niin sanottuun tutkimuspainotteiseen systeemiin, joka mahdollistaisi ajo-opetuksen simulaattoreilla ja virtuaalisia ympäristöjä hyväksikäyttäen. Taustalla on ajatus siitä, että kustannukset saataisiin alas ja mahdollisimman monelle ajokortti. — Olen siinä mielessä vanhan liiton mies, että uskon henkilökohtaiseen palautteeseen ja esimerkkiin. Ei ajamaan opita kirjekurssilla, tuumii Tiitisen autokoulun yrittäjä ja liikenneopettaja Mika Tiitinen. Mika Tiitisen vanhemmat Paavo ja Kaija perustivat autokoulun vuonna 1965. Yritys jäi pojalle vuonna 1994. Tiitisen mukaan yritystoiminta on pysynyt vuosien varrella melko samanlaisena. Sen sijaan alalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia. — Ensimmäinen iso muutos tehtiin 90-luvun alussa, kun ajotutkinto muutettiin kaksivaiheiseksi ja liukkaan kelin koulutus tuli pakolliseksi. Sitten vuonna 2009 kuorma-autokortteihin tuli vaatimus ammattipätevyydestä. Kolmas iso muutos oli vuoden 2011 mopouudistus, Mika kertoo. Mopouudistus, eli vaatimus teoria- ja ajokokeen läpäisemisestä, on vähentänyt vakavien mopo-onnettomuuksien määrää. Sen sijaan isoihin kuorma-autoihin, C-luokkaan tai isoon C:hen, liittynyt uudistus ei saa kiitosta. — Pelkällä kuorma-autokortilla ei saa tehdä töitä. Käytännössä uudistus lamaannutti täysin autokoulujen kuorma-auto-opetuksen, Tiitinen kertoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

