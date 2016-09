Uutinen

Kymen Sanomat: Maastoa paloi Haminassa — palon syttymissyystä ei ole tietoa Haminassa sattui torstaina maastopalo, josta pelastuslaitos sai hälytyksen kello 17.01. Palon havaitsi maastossa liikkunut henkilö, joka hälytti apua ja soitti palosta myös maanomistajalle. — Täällä on palanut noin 40 kertaa 40 metrin alue, joka kytee edelleen, asemamestari Markus Lohiranto Haminan paloasemalta sanoo. Tapahtumapaikka on lähellä Hirvikankaantietä. — Tänne oli erittäin hankala tulla, kun piti tulla pientä polkua pitkin noin 400 metriä. Sovimme, että jälkivalvonta jää maanomistajan vastuulle. Luotetaan myös, että sääennuste pitää paikkansa. Yöksi on luvattu vesisadetta, Lohiranto jatkaa. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Lue koko uutinen:

