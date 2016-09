Uutinen

Kymen Sanomat: Kova tuuli katkoo puita – yli 300 taloutta jäi ilman sähköjä Pyhtäällä Torstai-iltana puhaltanut kova tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja Etelä-Kymenlaaksossa. Pyhtäällä yli 300 Kymenlaakson sähkön asiakasta jäi ilman sähköä, kun tuuli katkoi oksia ja puita sähkölinjoille. Päivystämässä oleva kytkinlaitossuunnittelija Heimo Seppälä kertoi kello puoli yhdentoista aikaan, että alueella on havaittu kaikkiaan kolme vikaa, joista yhtä vielä paikannetaan. Seppälä arveli, että viat saadaan korjattua ja sähköt palautettua asiakkaille puoleenyöhön mennessä, ellei uusia vikoja tule. Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Kymenlaaksoon torstaina tuulivaroituksen. Meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoo, että torstain kovimmat tuulenpuuskat ovat puhaltaneet tähän menessä noin 15 metrin sekuntinopeudella. Merialueilla tuuli on ollut vielä kovempaa. Punkan mukaan tuuli heikkenee jonkin verran lähituntien aikana. — Nyt on voimakkain tuuli käsillä, Punkka kertoi kello puoli kymmenen jälkeen illalla. Aamun aikana tuulen voimakkuudessa on heikompi vaihe, mutta uusi piikki on tulossa. — Perjantaina iltapäivän aikana tuuli voimistuu uudelleen. Voimakkuus on samaa luokkaa kuin nyt illan ja alkuyön aikana. Lue koko uutinen:

