Kymen Sanomat: Kainulainen ja Paappanen vaihtoivat Titaaneista Piranha'siin — Kiekkoympyröillä paras pelaajatilanne aikoihin Jääkiekon 3. divisioona käynnistyy viikonloppuna. Sekä kotkalaisella Piranha’silla että haminalaisella Kiekkoympyröillä asiat ovat mukavasti. Piranha’sin tilanne oli vielä kesällä tukala, ja koko touhu uhkasi loppua pelaajapulaan. — Otin yhteyttä Titaanien (joukkueenjohtaja) Juho Hannukaiseen, ja hän antoi listan pelaajista, jotka ovat ilmoittaneet jättävänsä edustuksen tai ovat yli-ikäisiä A-junnuihin. Kävimme listaa läpi, ja lopputuloksena saimme toistakymmentä uutta ukkoa mukaan, Piranha’sin taustavoima Esa Tirkkonen kertoo. Titaaneista tulivat muun muassa Joni Kainulainen ja Topi Paappanen. Viime kaudella Kainulainen oli Titaanien paras pistemies 2. divisioonassa. 25 ottelussa hän iski tehot 18+35=53. Paappanen teki 20 ottelussa kahdeksan maalia ja antoi yhdeksän syöttöä. Sarjataso vaihtuu siviilielämän vuoksi. — Arjen haasteet iskivät. Aika ei enää riitä pelaamiseen korkeammalla tasolla, Paappanen kertoi torstaina. Myös Kiekkoympyröillä on hyvä pelaajatilanne. — Muutama empii vielä, mutta jo nyt meillä on 25 kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia. Tilanne on parempi kuin ehkä koskaan, seuran puheenjohtaja Matti Suomi kertoo. KY:n koko viime kauden pistepörssin kärki (Mikko Liljeqvist, Roope Eerola, Niko Suuronen, Jere Haikka) jatkaa. Myös kokeneet luottopakit, kuten Mikko Saikkonen, Riku Hietala, Janne Hovi ja Aleksi Purho ovat yhä mukana. Uusiakin miehiä on, kuten Titaanien A-junioreista tullut Janne-Pekka Pöllänen ja Hunters-kasvatti Otto Kröger. Valmennusvastuun KY:ssä on ottanut Esa Hämäläinen. Viime kaudella hän toimi joukkueen kakkosvalmentajana. Lue lisää perjantain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

