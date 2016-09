Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-Basket ja Peli-Karhut budjettiliigan hännillä — katso, keillä on millä mällätä KTP-Basket lähtee ensi viikolla alkavaan miesten Korisliigaan sarjan pienimmällä pelaajabudjetilla. Koripalloliiton mukaan KTP on ilmoittanut kokonaisbudjetikseen 380 000 euroa ja palkkabudjetikseen 180 000 euroa — 200 000 euroa vähemmän kuin paikalliskilpailija Kouvot. Viime kaudella vastaavat luvut olivat 414 000 ja 209 500 euroa. Toiseksi pienin palkkabudjetti on Lapuan Kobrilla, joka ilmoittaa käyttävänsä palkkoihin 200 000 euroa. Sen ilmoittama kokonaisbudjetti on KTP-Basketiakin pienempi, 350 000 euroa. Budjettiliigan kärjessä on Joensuun Kataja 488 000 euron palkka- ja 750 000 euron kokonaisbudjetilla. Naisten Korisliigassa budjettikärki on puolustava mestari Lappeenrannan Catz 158 000 euron budjetilla. Koripalloliiton tiedotteessa ei ole eritelty naisten liigan pelaajabudjetteja. Peli-Karhut lähtee kauteen 80 000 euron budjetilla. Viime kaudella seuran budjetti oli 70 000 euroa. PeKan budjetti on toiseksi pienin. Pienemmän on ilmoittanut vain PeKan lauantainen avausvastus Vimpelin Veto, 70 000 euroa. Helsinkiläisen HBA:n budjettitiedot puuttuvat. Katso alta kaikkien miesten ja naisten korisliigaseurojen ilmoittamat budjetit. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/29/KTP-Basket%20ja%20Peli-Karhut%20budjettiliigan%20h%C3%A4nnill%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%2C%20keill%C3%A4%20on%20mill%C3%A4%20m%C3%A4ll%C3%A4t%C3%A4/2016321320575/4