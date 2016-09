Uutinen

Kymen Sanomat: Jukka Lappi jättää eroaa etuajassa, jos luottamusta keskustan kunnallisjärjestöltä ei tule Virolahden keskustan valtuustoryhmästä eronnut ja kokoomuksen valtuustoryhmään siirtynyt Virolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Lappi aikoo mittauttaa luottamuksensa Virolahden keskustan kunnallisjärjestön syyskokouksessa marraskuun lopulla. Lappi on ilmoittanut asiasta kirjoittamassaan avoimessa kirjeessä. Lappi haluaa tietää kunnallisjärjestöltä, nauttiiko hän edelleen järjestön luottamusta. Mikäli kunnallisjärjestön luottamusta ei heru, Lappi ilmoittaa lopettavansa valtuustokautensa vuoden lopussa. Samalla päättyy myös kunnanhallituksen puheenjohtajan pesti. Kunnanvaltuustojen toimikausi päättyy uuden lain perusteella vasta toukokuun lopulla. Valtuutetuilla on kuitenkin mahdollisuus jättää valtuusto jo vuoden lopussa niin halutessaan. Kuntavaalit ovat ensi vuonna 9. huhtikuuta. Keskustan valtuustoryhmä jätti Virolahden valtuuston viimeisimmässä kokouksessa julkilausuman, jossa se paheksui Lapin eroamista keskustan valtuustoryhmästä ja siirtymistä kokoomuksen valtuustoryhmään. Julkilausuman mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan paikka kuuluu vaalien perusteella keskustalle. Lappi on jatkanut hallituksen johdossa ryhmästä eroamisestaan huolimatta. Lappi on edelleen keskustapuolueen jäsen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/29/Jukka%20Lappi%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20eroaa%20etuajassa%2C%20jos%20luottamusta%20keskustan%20kunnallisj%C3%A4rjest%C3%B6lt%C3%A4%20ei%20tule/2016321319723/4