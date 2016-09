Uutinen

Kymen Sanomat: Urkusafari rantautuu Kotkaan — urkumusiikkia kahdessa kirkossa Kanttori Irina Lampén lupaa, että lauantaina 1. lokakuuta Kotkan ja Kymin kirkoissa kuullaan erilaista urkumusiikkia. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän järjestämät konsertit ovat osa Urkusafaria, jossa pidetään urkuihin liittyviä tilaisuuksia ympäri Suomea. Valtakunnalliseksi tapahtumaksi laajentunut Urkusafari sai alkunsa Pohjanmaalta viime syksynä. Nyt tapahtuman järjestäjät Kokkolan seudun urkuseura ja Organum-seura haastavat kaikki Suomen urkujen omistajat tuomaan soittimiaan ja urkumusiikkia esille. — Idea tuntui tosi kivalta, joten halusimme vastata haasteeseen. Konsertit ovat porrastettu niin, että kuulijat ehtivät osallistumaan molempiin tilaisuuksiin, Lampén sanoo. Lampénin mukaan tapahtuman tavoitteena on esitellä kirkkojen urkuja soittimina ja sekä tavoittaa uutta yleisöä urkumusiikin pariin. Lampénin lisäksi konserteissa esiintyy kuusi kotkalaista urkuria: Matti Vaakanainen, Esa Ylönen, Jaana Jokimies, Mikko Hauhia, Anssi Pyykkönen ja Joni Tilli. — Urkurit saivat ohjelmiston suhteen vapaat kädet: jokainen soittaa itselleen mieluista musiikkia. Perinteisten J.S. Bachin ja Brahmsin lisäksi luvassa on muun muassa Sibeliusta, Uuno Klamia, ranskalaista romantiikkaa ja argentiinalaista tangoa. Kirkoissa kuullaan ensimmäistä kertaa myös musiikkia suositusta Game of Thrones -televisiosarjasta. — Olemme koonneet sillisalaatin, josta löytyy jokaiselle jotakin. Urkusafariin osallistuu 22 seurakuntaa eri puolilta maata. Kymenlaaksosta on mukana myös Valkealan seurakunta. Kotkassa järjestettäviin konsertteihin on vapaa pääsy. Viisi euroa maksavan ohjelman tuotto lahjoitetaan viime pääsiäisenä poltetun Ylivieskan kirkon ja urkujen uudelleenrakentamiseen. Urkusafari lauantaina 1. lokakuuta Kymin kirkossa kello 17 ja Kotkan kirkossa kello 19. Lue koko uutinen:

