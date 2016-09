Uutinen

Kymen Sanomat: Ristinkallion hallipalo: Omistaja ei osaa vielä arvioida taloudellisten menetysten suuruutta Tulipalossa Ristinkalliolla tuhoutuneen hallin omistaja ei vielä keskiviikkona iltapäivällä osannut arvioida minkalaisia taloudellisia vahinkoja tulipalo aiheutti. — Emme ole vielä pystyneet arvioimaan vahinkojen suuruutta rahassa. Meillä ei ole mitään tietoa siitä, mitä hallissa on tapahtunut ja miten tulopalo sai alkunsa, kertoi toimitusjohtaja Petri Lindqvist Kuljetusliike Transport Lindqvist Oy:stä keskiviikkona iltapäivällä. Lindqvist kertoo, että tulipalo ei vaikeuta yrityksen toimintaa. — Olemme jo saaneet tilalle uutta kalustoa eivätkä asiakkaamme huomaa eroa normaaliin toimintaamme. Muun muassa autoja ja veneitä tuhonneen palon sammuttamisessa on omat riskinsä palomiehillekin. — Alkutilanteessa paikalla on harvoin ketään, joka osaa kertoa, mitä kaikkea palavassa hallissa on sisällä, toteaa tekninen palopäällikkö Jukka Ruuskanen Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

