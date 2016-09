Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisi toivoo autoilijoilta malttia Kyminlinnan pullonkaulaan Kyminlinnan kohdalla moottoritiellä tapahtui kaksi peräänajoa tiistaiaamun ruuhkassa. Nettikommenteissa kolarit synnyttivät kärkeviä mielipiteitä. Syyttävä sormi osoittaa milloin muihin autoilijoihin, milloin sillan korjaukseen. Poliisi muistuttaa autoilijoita ennakoinnista ja maltista. Ajonopeus on sovitettava olosuhteiden mukaan ja kiire pitää jättää kokonaan pois. — Ei se paikka aiheuta erityistä päänvaivaa poliisille. Siellä on kuitenkin selkeät pelisäännöt. Liikennejärjestelyt eivät ole monitulkintaisia. Ruuhkassa jono kuitenkin liikkuu, vaikkakin madellen, Van der Steen. Poliisi kehottaa lähtemään aamuisin matkaan tavanomaista aiemmin, jos ja kun ruuhkaa on tiedossa. — Kannattaa varata aamulla 10 minuuttia lisää aikaa työmatkaan. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/28/Poliisi%20toivoo%20autoilijoilta%20malttia%20Kyminlinnan%20pullonkaulaan/2016321312172/4