Kymen Sanomat: Meritiedustelijat harjoittelevat itäisellä Suomenlahdella Rannikkoprikaatin meritiedustelukomppania harjoittelee paraikaa Kotkan, Haminan ja Virolahden vesillä. Harjoituksen johtajan kapteeniluutnantti Matti Uotilan mukaan Rannikkoprikaatin tehtävä on puolustaa koko rannikkoa, joten aluetuntemus eri olosuhteissa on tärkeää. Rannikkoprikaatin päätukikohta on Upinniemessä. Esikunnan lisäksi Rannikkoprikaatiin kuuluvat Porkkalan rannikkopataljoona, Suomenlinnan rannikkorykmentti ja Meritiedustelupataljoona. Prikaatiin on keskitetty merivoimien suomenkielinen varusmiesten peruskoulutus ja merivoimien erikoisjoukkojen koulutus. Lisää aiheesta keskiviikon Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

