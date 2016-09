Uutinen

Kymen Sanomat: Majoituspaikkojen vähentäminen vastaanottokeskuksista jatkuu — Kotkasta lähtee 12 paikkaa Maahanmuuttovirasto vähentää jälleen majoituspaikkoja vastaanottokeskuksista. Majoituspaikat vähenevät 2 000 paikalla pääosin maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Kotkan kaupungin vastaanottokeskuksesta vähennetään 12 majoituspaikkaa ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten vastaanottoyksiköistä. Syynä vähennyksille on se, että paikkoja arvioidaan tarvittavan ensi vuonna nykyistä vähemmän. — Ylisuuren majoituskapasiteetin ylläpito on kallista, ja paikkamäärä pyritään siksi pitämään koko ajan mahdollisimman lähellä tarvetta, todetaan Migrin tiedotteessa. Vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä yhteensä noin 23 000 majoituspaikkaa. Paikkojen määrä vähenee jo syksyn ja talven aikana noin 7 000:lla, kun aiemmin keväällä ilmoitetut irtisanomiset tulevat voimaan. Lue koko uutinen:

