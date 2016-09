Uutinen

Kymen Sanomat: Lehmätkin saavat nyt syödä kuin siat Hankkija Oy:n Suomen Rehun Kotkan rehutehdas tuo Suomen markkinoille uuden, kotimaisesta ohrasta valmistetun viljatuotteen lypsy- ja lihakarjan ruokintaan. Hankkija Oy:n myyntipäällikkö Heikki Ikävalko sanoo tuotteen soveltuvan käytettäväksi kaikkiin ruokintamuotoihin ja sillä voi täydentää omien kotoisten viljaväkirehujen vajetta. Ikävalkon mukaan uusi tuote vähentää nautaeläimillä hapanpötsin riskiä ja viljankäyttömäärää ruokinnassa voidaan lisätä jopa neljänneksellä. – Tiloilla, joissa tuotetta on käytetty, ei ole ollut pötsiongelmia, vaikka lehmät söivät periaatteessa kuin siat. Maxammon-vilja ei ole täysin uusi innovaatio tuoreviljan säilönnässä, vaan se on ollut käytössä esimerkiksi Skotlannissa ja Irlannissa noin viiden vuoden ajan. Ikävalkon mukaan Skotlannissa ja Irlannissa tuotteelle on myös syntynyt iso käyttäjäkunta ja viljatuotteesta on saatu hyviä kokemuksia. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/28/Lehm%C3%A4tkin%20saavat%20nyt%20sy%C3%B6d%C3%A4%20kuin%20siat%20/2016321310869/4