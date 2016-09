Uutinen

Kymen Sanomat: Kirkonmaan saarihautausmaan laituri käyttökiellossa — toiveissa saada uusi laituri ensi kesäksi Kirkonmaan saarihautausmaan huonokuntoinen ja sortumavaaran vuoksi käyttökiellossa oleva laituri on tarkoitus purkaa ensi kevään aikana ja korvata uudella venelaiturilla. — Pyrkimyksenämme on, ettei kovin pitkään tarvitsisi olla ilman laituria. Tavoitteena on saada uusi laituri ensi kesäksi. Samalla laituri mitoitetaan sopivan kokoiseksi, sillä siellä pärjätään vähän nykyistä pienemmälläkin laiturilla, Kotka-Kymin seurakuntayhtymän vt. hautaustoimen päällikkö Hannamari Kovakoski kertoo. Suolainen merivesi on syövyttänyt teräksisen laiturin puhki ja täytteenä oleva merihiekka on päässyt valumaan takaisin mereen. Laituri on asetettu käyttökieltoon, koska sen heikentynyt teräsrunko voi sortua painavan betonista valetun laiturikannen alla. Seurakunta aikoo varata ensi vuoden talousarvioon investointimäärärahan laiturin purkamiseksi. Purkamisen jälkeen käynnistetään uuden venelaiturin hankintaprosessi. Kirkonmaan hautausmaalle pääsee tällä hetkellä esimerkiksi rantautumalla saaren länsilaiturille. Matkaa hautausmaalle kertyy parisen kilometriä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/28/Kirkonmaan%20saarihautausmaan%20laituri%20k%C3%A4ytt%C3%B6kiellossa%20%E2%80%94%20toiveissa%20saada%20uusi%20laituri%20ensi%20kes%C3%A4ksi%20/2016321313749/4