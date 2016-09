Uutinen

Kymen Sanomat: Jos kaamosmasennus uhkaa, aloita toimet sitä vastaan Noin 10 prosentilla väestöstä on toistuvaa kaamosmasennusta, joka pahenee iän myötä. Kaamosmasennus alkaa oireilla yleensä lokakuussa ja on voimakkaammillaan marraskuusta tammikuuhun. Kun valo lisääntyy tammikuun lopulla, oireet helpottuvat. — Jos on taipumusta kaamosmasennukseen, nyt kannattaa tehdä varustautumissuunnitelma. Varautua pitää tehdä ennen kuin oireet ovat päällä, sillä silloin siihen ei ole enää voimia, neuvoo yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen johtaja Timo Salmisaari Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä. Käytännössä varautuminen tarkoittaa sitä, että merkitsee kalenteriin mukavia asioita tuleville kuukausille, ja pitää niistä kiinni. — Samoin kuin tehdään kesälomasuunnitelmat, miksei tehdä suunnitelma ajalle, joka on kuormittava. Salmisaaren yksinkertainen ohje on, että kaamosta vastaan voi taistella kaikella hyvällä, mitä elämässä on. — Pysähdy miettimään, mikä sinulle on tärkeää. Satsaa harrastuksiin ja läheisiin ihmisiin. Kirkasvalolamppu on kiistaton apukeino pimeän peikon karkottamisessa, samoin liikunta ja riittävä yöuni. Suositeltua runsaammasta D-vitamiiniannoksesta on joillekin apua. Lue koko uutinen:

