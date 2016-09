Uutinen

Kymen Sanomat: Verssonkankaan asemakaava ei kelpaa ELY-keskukselle eikä kyläyhdistykselle ELY-keskus ja Pyhtään kunta tulkitsevat eri tavalla maakuntakaavan ohjeistusta Verssonkankaalla. ELY-keskuksen mielestä kaava mahdollistaa suuren rakennusmassan sijoittamisen aivan rannan tuntumaan. Pyhtään kunnanjohtajan mukaan rannat jäävät rakentamatta. Nuuttilan mukaan kysymys on tulkinnasta. Nuuttilan mielestä Pythään kaavapäätös ei ole lainvastainen. ELY-keskus on kuitenkin tehnyt Pyhtään kunnalle oikaisukehotuksen. Kunnalla on puoli vuotta aikaa viilata kaavaa ja tehdä uusi päätös. Myös Munapirtin kyläyhdistys vastustaa kesällä tehtyä kaavapäätöstä. Se on tehnyt asiasta valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Pyhtään suunnittelee Munapirtin Verssonkankaalle matkailubisnestä yhdessä lontoolaisen suunnittelutoimiston kanssa. | Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/27/Verssonkankaan%20asemakaava%20ei%20kelpaa%20ELY-keskukselle%20eik%C3%A4%20kyl%C3%A4yhdistykselle%20/2016321310984/4