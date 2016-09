Uutinen

Kymen Sanomat: Tutkimus: Kunnan menot nousevat, kun kuntatyöntekijöiden osuus valtuustossa kasvaa Yhden valtuustopaikan lisäys kuntatyöntekijöille kasvattaa kunnan vuosittaisia menoja keskimäärin prosentilla. Tällaiseen tulokseen päätyvät Jyväskylän, Tukholman, Belgian Leuvenin ja Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) tutkijat tänään julkaistussa tutkimuksessaan. Tutkimuksen päälöydös on, että kuntien menot kasvavat, kun valtuustoon valitaan kunnan omia työntekijöitä. Tutkimuksen perusteella menot kasvavat kuitenkin toimialakohtaisesti. Esimerkiksi terveydenhuollon kuntatekijöiden valtuustopaikat kasvattavat terveydenhuollon menoja, mutta eivät muita kunnan menoja. Kuntatyöntekijöiden rooli kunnan luottamushenkilöinä voi luoda eturistiriidan, kun päätettävänä on ainakin epäsuorasti omiin työpaikkoihin ja -oloihin liittyviä asioita. Toisaalta tutkijat huomauttavat, että kuntatyöntekijät voivat tuoda kunnanvaltuustoihin asiantuntemusta palveluiden järjestämisestä. — Olisi silti yllättävää, jos lisämenot suuntautuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimuksemme mukaan kuntatyöntekijä kasvattaa vain oman toimialansa menoja. On vaikea nähdä, miksi juuri oma toimiala kaipaa kipeiten lisää rahoitusta, erikoistutkija Janne Tukiainen arvioi VATT:n tiedotteessa. Tutkimuksessa analysoitiin muun muassa ehdokas-, vaali- ja kuntatietoja vuosilta 1996—2012. Aikajaksolla kuntatyöntekijöiden osuus suomalaisista kunnanvaltuutetuista oli keskimäärin 26 prosenttia. Tutkimuksessa kuntatyöntekijöiksi laskettiin kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa olevat valtuutetut. Lue koko uutinen:

